Война в Донбассе может разгореться: Бородай рассказал, готовы ли ДНР и ЛНР к наступлению ВСУ

Представители ДНР заявили о том, что Киев планирует осуществить провокации на линии соприкосновения в Донбассе на католическое Рождество.

При этом в Донецке отметили, что Киев инициировал пропагандистскую кампанию с целью убедить общественность на Западе, что силы ДНР якобы готовят вооруженные провокации 24 и 25 декабря.

В командовании ВС ДНР не исключили, что ВСУ могут предпринять попытку наступления. В Донецке считают, что президент Украины Петр Порошенко ищет повод продлить военное положение на Украине, которое заканчивается 26 декабря. Как заявил корреспонденту Федерального агентства новостей глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай, опасения по поводу провокаций со стороны Киева не беспочвенны.

«Можно ожидать наступления, по крайней мере — каких-то локальных попыток прорыва со стороны ВСУ», — полагает Бородай.

По мнению главы СДД, связано это не с военными, а с чисто внутриполитическими причинами на Украине.

«Самая главная внутриполитическая причина — Порошенко и его стремление любым путем отменить президентские выборы, на которых он однозначно проиграет, — считает Бородай. — Именно поэтому война, ход которой не становился интенсивнее после боев под Дебальцево в 2015 году, сейчас может разгореться».

По словам главы «Союза добровольцев Донбасса», Порошенко встречает противодействие и критическое отношение к своей персоне не только со стороны рядовых украинцев, но и со стороны силовиков.

«В силовых структурах Украины далеко не все поддерживают его, — считает Александр Бородай. — Он не пользуется уважением и авторитетом нигде, даже на той территории, которой он формально управляет. Людям вовсе не хочется идти на убой только для того, чтобы Порошенко смог продлить военное положение и отменить выборы».

Бородай сообщил, что именно по этой причине сейчас в ВСУ участились случаи дезертирства — украинские солдаты оставляют позиции и уклоняются от службы на передовой, поскольку люди не желают участвовать в кровавой провокации.

Глава «Союза добровольцев Донбасса» невысоко оценил шансы ВСУ на успех в ходе запланированного наступления. Он подчеркнул — наступление под Мариуполем лишний раз покажет, что Киев полностью пренебрегает минскими соглашениями, которые в результате полностью утратили свою миротворческую роль.

«И это даст возможность и повод развить активные действия с нашей стороны», — заявил Бородай в беседе с ФАН.

Бородай заявил, что не исключает, что ВСУ попытаются ударить сразу с нескольких направлений — в том числе одновременно под Мариуполем, Светлодарском и Донецком.

«Возможность ответить у корпусов Народной милиции ДНР и ЛНР есть. И если это будет необходимо, наличные силы и средства «Союза добровольцев Донбасса» будут также задействованы», — пообещал Александр Бородай.

Напомним, ранее в ДНР заявили, что Киев перенес назначенное на 15 декабря наступление на мариупольском направлении на более поздний срок, поскольку о планах ВСУ сообщила широкой общественности разведка НМ ДНР.