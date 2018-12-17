Эксперты посоветовали воздержаться от поездок в Тунис

Москва, 17 декабря. Эксперты не советуют лететь в новогодние каникулы отдыхать в Тунис, несмотря на дешевые туры.

Туроператоры предлагают съездить в Тунис по очень заманчивым ценам, однако не стоит полагать, что дешево значит безопасно.

Ростуризм неоднократно предупреждал не только о протестных акциях в североафриканской республике, но и о достаточно большой террористической угрозе со стороны запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, действующей с территории Ливии и Алжира.

«В этой связи Федеральное агентство по туризму призывает туроператоров, реализующих туры в Тунис, предупреждать своих клиентов о ситуации в стране», — говорится в сообщении Ростуризма.

Эксперты рекомендуют путешественникам не колесить по стране в одиночку, особенно по югу Туниса и по территориям, которые граничат с Алжиром и Ливией.

Политолог-международник, эксперт МГУ Наталия Пискунова не раз отмечала, что, кроме «Исламского государства», в Тунисе есть и североафриканские террористические группировки, которые, начиная с 2012 года, регулярно объявляют о присоединении к «Аль-Каиде»1 (запрещена в России).

«Так, например, в северо-западной Африке этим занималась запрещенная в РФ «Боко харам», и Тунис, в этом смысле, не исключение, поэтому во избежание неприятностей следует воздержаться от посещения нетуристических мест», — приводит Nation News слова Пискуновой.

1 Организация запрещена на территории РФ.