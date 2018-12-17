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Путин призвал «внимательно разобраться» с критериями отнесения религиозных сообществ к сектам

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Путин призвал «внимательно разобраться» с критериями отнесения религиозных сообществ к сектам

Москва, 17 декабря. Президент РФ Владимир Путин призвал внимательнее относиться к причислению членов религиозных сообществ в секты. Об этом российский лидер заявил на заседании Совета по правам человека 11 декабря.

«Совсем не значит, что мы представителей религиозных сообществ должны зачислять в какие-то там деструктивные, даже не то что в террористические организации, — заявил Путин. — Конечно, это чушь полная, надо внимательно с этим разобраться».

Путин допустил более либеральное отношение властей к представителям сект, и не забывать, что российское общество не состоит сплошь из сектантов — 90% россиян считают себя православными. Кроме того, есть еще три традиционных религии, которым помогает государство. Президент призвал относиться к представителям всех их одинаково.

«Но все-таки учитывать страну и общество, в котором мы живем, тоже нужно», — добавил президент.

Автор: Катерина Михайлиди
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