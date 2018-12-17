Постоянное напряжение и запах пороха: в Совфеде отреагировали на перенос операции ВСУ в Донбассе

Оперативное командование ДНР, опубликовав планы ВСУ о наступлении на юго-восток 15 декабря на Мариупольском направлении, заставило Киев перенести операцию.

«Украинское командование было вынуждено перенести наступление на более поздний срок», — говорится в заявлении командования ДНР.

Заместитель начальника Управления народной милиции Эдуард Басурин заявил СМИ, что опасается наступления украинских силовиков 24-25 декабря.

Ранее военное ведомство ДНР заявляло о подготовке украинских силовиков к наступательной операции в Донбассе. По информации ведомства, она должна была начаться 14 декабря, а ее итогом должен был стать выход к границам РФ на юге ДНР.

Басурин заметил, что в последнее время ВСУ усилили разведку на линии соприкосновения с Донбассом. По его словам, усилена группировка силовиков и на горловском направлении. По информации разведки, там присутствуют четыре бригады военных с Украины, также туда направлены два реактивных дивизиона «Ураган» и дивизион реактивных систем залпового огня «Смерч».

В Совете Федерации отметили, что власти Украины искусственно создают страх и напряжение внутри страны, чтобы было проще манипулировать собственным народом.

Как подчеркнул член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей, в Киеве специально нагнетают обстановку, говоря о нападении на юго-восточные территории, поскольку это «очевидный предвыборный сценарий».

«Совершенно очевидно, что Киев сейчас избрал тактику обострения ситуации в районе гражданской войны в Донбассе. Киеву важно, что произносятся слова «война» и «военная угроза», это держит в напряжении политическую элиту и весь мир, который в лице западных партнеров Украины как будто выражает с ними солидарность и говорит: «Раз нас ждет масштабное столкновение, то мы, конечно, с вами, держитесь». Киев поддерживает постоянное напряжение и запах пороха, чтобы сделать ситуацию в стране еще более радикальной накануне выборов. Это очевидный сценарий», — рассказал сенатор.

Он добавил, что наступление может и не состояться, но «украинским властям нужно создавать иллюзию неизбежности военного столкновения».

Напомним, власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе давно обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после подписания соглашений о перемирии Украина неоднократно нарушала условия договора.