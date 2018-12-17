Путин выступил против полной унификации учебников

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что полная унификация учебников будет неэффективной.

Об учебниках в России речь зашла во время встречи Путина с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека 11 декабря. На сайте Кремля размещена полная стенограмма встречи.

Президент выразил опасения относительно контента учебной литературы. Он отметил, что учебники стали не пособием для получения знаний, а бизнесом. Отсюда вытекают пробелы в знаниях современного поколения.

«Стыдно иногда даже слушать, что отвечают. Иногда, когда слушаю, мне кажется: такого не может быть, этого нельзя не знать, — рассказал глава государства. — Но не знают».

Он отметил, что ситуация может дойти до того, что молодежь не будет знать элементарных фактов ни о Великой Отечественной войне, ни о сталинских репрессиях. Президент отметил, что за качеством учебников необходимо следить, однако он выступил против полной унификации этой литературы.