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Путин выступил против полной унификации учебников

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Путин выступил против полной унификации учебников

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин выразил мнение, что полная унификация учебников будет неэффективной.

Об учебниках в России речь зашла во время встречи Путина с представителями Совета по развитию гражданского общества и правам человека 11 декабря. На сайте Кремля размещена полная стенограмма встречи.

Президент выразил опасения относительно контента учебной литературы. Он отметил, что учебники стали не пособием для получения знаний, а бизнесом. Отсюда вытекают пробелы в знаниях современного поколения. 

«Стыдно иногда даже слушать, что отвечают.  Иногда, когда слушаю, мне кажется: такого не может быть, этого нельзя не знать, — рассказал глава государства. — Но не знают».

Путин выступил против полной унификации учебников

Он отметил, что ситуация может дойти до того, что молодежь не будет знать элементарных фактов ни о Великой Отечественной войне, ни о сталинских репрессиях. Президент отметил, что за качеством учебников необходимо следить, однако он выступил против полной унификации этой литературы.

«Конечно, наверное, такая сумасшедшая унификация до одного учебника, — это, наверное, просто неэффективно будет, — пояснил российский лидер, — и разные точки зрения могут быть не учтены».

Автор: Катерина Иванова
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