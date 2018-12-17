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Минобороны РФ оценило показатели надежности Су-35 в Сирии

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Минобороны РФ оценило показатели надежности Су-35 в Сирии

Москва, 17 декабря. Показатели надежности самолетов ВКС РФ Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Он рассказал, что потенциал многофункциональности истребителей, как и продемонстрировало их применение в Сирии, огромен. Су-35 и Су-30СМ отлично проявили себя при уничтожении позиций боевиков, когда они выполняли задачи самолетов-штурмовиков.

Су-35 — российский сверхманевренный истребитель поколения 4++, что означает, что его характеристики максимально приближены к истребителям пятого поколения. Свой первый полет истребитель осуществил в 2008 году, напоминает АиФ.   

Отметим, американские СМИ называют Су-35 самолетом, которого должны бояться ВВС США.  

Минобороны РФ оценило показатели надежности Су-35 в Сирии

Автор: Федор Веснин
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