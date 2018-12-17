Памятник советским воинам-освободителям начали сносить во Львове

Львов, 17 декабря. Власти Львова санкционировали снос стелы на монументе славы советским воинам. Разрушение памятника уже началось, оно обойдется городскому бюджету в без малого 300 тысяч гривен (более 10 тысяч долларов), сообщает ресурс zaxid.net.

Отмечается при этом, что обрушить 30-метровую стелу единовременно не позволяет ее сложная конструкция, памятник будут постепенно сносить в течение декабря. Предполагается, что часть стелы передадут в музей Львова.

Напомним, в мае 1970 года в Центральном парке культуры и отдыха Львова был открыт монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил. Демонтаж стелы, являющейся частью монумента, власти Львова начали обсуждать еще в 2007 году. После государственного переворота на Украине в 2014 году памятник неоднократно подвергался нападениям вандалов. В феврале текущего года, в частности, монумент пытались разрушить националисты с кувалдами.

Отметим также, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что «киевский режим имеет все черты неонацистского». В Кремле также считают, что проявления неонацизма на Украине очевидны и бесспорны.