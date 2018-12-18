Сирия: САА обнаружила подземный штаб ИГИЛ при прочесывании провинции Хама

Дамаск, 18 декабря. Подразделения сирийской правительственной армии продолжают обследовать освобожденные от боевиков районы, расположенные в пригороде провинции Хама.

К востоку от города Акербат к востоку от Хамы был найден подземный штаб террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»1. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

При более тщательном исследовании помещения военные нашли множество взрывчаток, которые использовались боевиками для создания мин.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Когда-то город Акербат был центром боевиков — туда перебрасывались элитные отряды ИГИЛ1 из Ракки. Все террористы получили современное оружие американского производства, тепловизоры. Нападения они осуществляли с помощью беспилотников. Под руководством командующего группировки российских сил в Сирии, генерал-полковника Сергея Суровкина, район Акербата подвергся массированным ударам крылатых ракет «Калибр». Однако наземная операция против боевиков началась только в конце лета 2017 года, благодаря поддержке ВКС РФ и зачистке районов провинции Алеппо. Сирийские войска смогли отрезать Акербат от остальной территории боевиков, сформировать «котел» и освободить цитадель от незаконных вооруженных группировок в начале сентября 2017 года.

В данный момент сирийские власти продолжают восстановление освобожденных регионов, которые серьезно пострадали от рук незаконных вооруженных формирований. Большая часть городов практически опустели из-за страха перед боевиками, которые распространяли смерть и насилие.

Кроме того, сирийские инженерные подразделения продолжают прочесывать населенные пункты, зачищенные от террористов, в поисках мин-ловушек и самодельных взрывных устройств, которые могут быть спрятаны в провинции. В частности, их могли оставить террористы перед уходом из Хамы. Осмотр окрестностей в первую очередь необходим для того, чтобы обеспечить безопасность мирным жителям Сирии, которые начали постепенно возвращаться в родной регион.

Под контролем сирийской правительственной армии провинция Хама начала возвращаться к жизни: в городах заработало электричество, вновь открылись рынки, школы и больницы.

1 Организация запрещена на территории РФ.