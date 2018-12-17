«Американцам не впервой сдавать союзников»: Шаманов ожидает договора между Турцией и США по Сирии

Москва, 17 декабря. Власти США могут заключить сепаратную договоренность с Турцией по Сирии. Об этом в понедельник заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, возможность заключения сепаратных договоренностей в свете разгрома боевиков «Исламского государств»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) российские власти прогнозировали еще полгода назад.

«Я не исключаю, что такие договоренности между турками и американцами, учитывая особую значимость этого района для Турции в курдском вопросе, могут присутствовать. Американцам не впервой сдавать своих союзников (сирийских курдов — Прим.ФАН)», — отметил Шаманов.

Напомним, что 12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах провести новую операцию против курдов в Сирии, которых поддерживает Вашингтон.

Это будет уже третья операция Турции в Сирии после «Щита Евфрата» и «Оливковой ветви». По словам Эрдогана, вмешательство Анкары позволяет защитить пограничные территории Турции, которые подвергались обстрелам со стороны сирийских курдов.

Примечательно, что Турция, США и возглавляемая Вашингтоном коалиция не получали ни разрешения сирийского правительства на проведение военных действий, ни мандата СБ ООН. Единственные страны, чье военное присутствие одобрил Дамаск, — это Россия и Иран.

1 Организация запрещена на территории РФ.