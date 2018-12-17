«Мне повезло»: рабочий завода в Дзержинском рассказал, как ему удалось спастись

Москва, 17 декабря. Пострадавший при обрушении кровли на заводе «Техногрупп» в подмосковном Дзержинском рассказал, как ему удалось выбраться из-под завалов без помощи спасателей.

Роман Климанов чудом выжил при обрушении кровли на заводе «Техногрупп», а также смог самостоятельно выбраться из-под завалов. В результате обрушения крыши Климанов получил незначительную травму головы.

«Мне повезло больше других. Рухнула крыша. Я выбрался еле-еле. Хорошо, что было, откуда выбраться: осталась щель», — рассказал Климанов.

Он также добавил, что в результате катастрофы погиб его коллега, у которого остались жена и двое детей.

Напомним, минувшим утром на заводе «Техногрупп» в подмосковном городе Дзержинский произошло обрушение кровли. По последним данным, в результате катастрофы погибли три человека, 15 получили ранения, шестеро из них были госпитализированы, передает «360».