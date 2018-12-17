Притворившаяся продюсером тульская пенсионерка ограбила молодых музыкантов

Тула, 17 декабря. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Тульской области пенсионерку, которая, притворившись продюсером, похищала деньги у участников всероссийского музыкального конкурса, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Пенсионерка находила в Интернете участников конкурса, которые не прошли в финал, и предлагала им помочь за вознаграждение. 70-летняя женщина связывалась по телефону или в мессенджере с музыкантами и представлялась сотрудницей медиакорпорации с большими связями.

За свои услуги, в том числе за подготовку оригинальной песни и видеоклипа, она просила от шести тысяч до 28 тысяч рублей. Средства она требовала перевести на банковскую карту, сообщил «АиФ».

По данным МВД, жертвами мошеннической схемы пенсионерки стали четверо музыкантов из Москвы, Тюмени и Воронежа. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело.