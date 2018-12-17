Украинские художники признали Крым российским, чтобы не отдавать выставочный зал в Ялте

Ялта, 17 декабря. Национальный союз художников Украины фактически признал Крым российским, когда обратился в арбитражный суд Калуги, чтобы не отдавать выставочный центр в Ялте. Об этом сообщил ялтинский общественник Сергей Сардыко.

По его словам, сперва украинцы обратились в арбитражный суд Крыма, требуя признать выставочный зал своей собственностью, а когда проиграли дело, направили иск в калужский арбитраж.

«Сегодня по-прежнему залом распоряжается Национальный союз художников Украины, хотя все суды по признанию за украинцами права собственности проиграны и зал должен перейти в ведение Симферопольского художественного музея», — пишет Сардыко в Facebook.

Общественник добавил, что если в Ялте украинский союз художников пытался решать вопросы цивилизованно — через суд, то в Севастополе просто опечатал все мастерские.



Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

На территории полуострова за последние годы успевали побывать делегации из Франции, Германии, Италии, США, Японии и других стран. Каждый раз министерство иностранных дел Украины реагирует на эти визиты нотами протеста и включением «нарушителей» в постоянно растущий список персон нон грата. Впрочем, эти меры не останавливают иностранцев, которые продолжают посещать Крым с частными и официальными визитами.