Думали, что Россия проглотит: в Совфеде объяснили провокацию ВМСУ в Керченском проливе

к

Служба безопасности Украины прокомментировала действия ВМСУ в Керченском проливе. Силовики заявили, что украинские моряки выполняли «служебное задание».

«Офицеры украинской спецслужбы <…> выполняли служебные задания по контрразведывательному обеспечению подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено законом о СБУ», — говорится в сообщении ведомства.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей объяснил провокацию ВМСУ в Керченском проливе. По словам российского парламентария, «объяснения» СБУ сложно воспринимать всерьез. Также он подчеркнул, что экипажи украинских кораблей нарушили российское законодательство, поэтому должны понести заслуженное наказание.

«Это полная глупость, попытка черное выдать за белое. Какое бы «задание» они не выполняли, они нарушили границу сопредельного государства, что преследуется по закону. А выполняли они какое-либо задание или нет — это внутреннее дело Службы безопасности Украины. Нас этот инцидент интересует только с точки зрения того, что они нарушили госграницу Российской Федерации. Здесь даже нечего обсуждать», — говорит член верхней палаты парламента.

По словам сенатора, украинские власти выдвинули уже несколько версий данного инцидента, и все они противоречат друг другу. Собеседник агентства предположил, что Киев надеялся, что Москва проигнорирует инцидент. Однако силы ФСБ РФ отреагировали и задержали моряков.

«Они, по-моему, даже сами не поняли, что натворили. Хотя очевидно, что это была провокация. Кроме того, они все время меняют свои решения: то они откровенно рассказывают, с какой целью шли эти катера, то говорят, что это секрет. И вот сейчас — новая «версия». Это говорит о том, что за этой «акцией», кроме провокации, ничего не стоит. Они думали, что Россия проглотит это нарушение и не среагирует. Но Россия среагировала, теперь они пытаются как-то это оправдать. Но сам факт того, что это оправдание предложила СБУ, уже не вписывается ни в какие рамки», — резюмировал Владимир Джабаров.

Напомним, провокация в Керченском проливе произошла 25 ноября. Россия задержала три украинских корабля, поскольку они незаконно пересекли отечественную границу. В настоящий момент 24 человека задержаны, в отношении украинцев возбуждены уголовные дела. Киев в ответ ввел в стране военное положение, безосновательно обвинив Москву в «агрессии» против суверенного государства.