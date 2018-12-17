Арест обвиняемой по делу о «Зимней вишне» Шенгерей просят продлить

Кемерово, 17 декабря. Следователи просят продлить арест проходящей по делу о «Зимней вишне» Светлане Шенгерей. Об этом пишет «Газета Кемерова» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Центрального районного суда города.

Городской суд рассмотрит ходатайство о продлении ареста экс-заместителя начальника областной инспекции государственного строительного надзора Светлане Шенгерей. Она обвиняется по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимней вишне».

Ходатайство рассмотрят в четверг, 20 декабря. Напомним, Светлане Шенгерей в начале ноября суд продлил арест до 25 декабря.