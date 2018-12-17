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В полиции прокомментировали обыски и задержания в студенческом общежитии в Москве

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В полиции прокомментировали обыски и задержания в студенческом общежитии в Москве

Москва, 17 декабря. В полиции прокомментировали обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ). Как сообщил источник Федерального агентства новостей в МВД РФ, правоохранители задержали не более 20 человек, точное количество задержанных неизвестно.

В ведомстве заявили, что обыски проводились в общежитии по адресу улица Волгина, дом 8, корпус 1 в рамках профилактической работы при сопровождении Росгвардии. В прошлом месяце такая же проверка прошла в общежитии Российского университета дружбы народов.

«Это профилактикческие работы. В прошлом месяце то же самое было в РУДН. Обнаружены порошок и трава в небольшом количестве, но наркотики это или нет — установит экспертиза. Также было обнаружено травматическое оружие», — сообщил источник ФАН в МВД РФ.

Как сообщили в полиции, у большинства задержанных было разрешение на ношение оружия, однако правила хранения травматических пистолетов были нарушены.

Ранее в вузе прокомментировали задержание студентов в общежитии. Администрация РГГРУ подтвердила, что решение об отчислении студентов будет принято сразу после окончания проверки.

Автор: Софья Куликова
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