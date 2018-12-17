Перед Рождеством нужен мир: МИД ФРГ отреагировал на подготовку Киевом провокации в Крыму

Берлин, 17 декабря. Министерство иностранных дел Германии призвало Москву и Киев «сохранить мир перед Рождеством». Так в дипломатическом ведомстве ФРГ отреагировали на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, рассказавшего о планах президента Украины Петра Порошенко устроить провокацию на границе с Крымом.

«Мы принципиально призываем обе стороны к деэскалации по горячим темам, предлагаем работать с нами… Перед Рождеством нужно сделать все, чтобы сохранить мир», — цитирует РИА Новости представителя МИД РФ Марию Адебар.

Напомним, ранее Сергей Лавров сообщил, что Москве стало известно о планах Киева устроить провокацию на границе с Крымом. Лавров предостерег Украину от агрессивных действий, отметив, что в случае провокации Киеву «мало не покажется».

Отметим, в ноябре ВМСУ устроили провокацию в районе Керченского пролива — вторгшиеся в территориальные воды РФ украинские корабли были задержаны, против моряков и координировавших провокацию сотрудников СБУ возбуждены уголовные дела.

Президент России Владимир Путин объяснил инцидент в Керченском проливе попыткой президента Украины Петра Порошенко обострить ситуацию в стране в преддверии выборов.