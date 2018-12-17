Верховный суд Крыма назвал дату рассмотрения апелляции на арест украинских моряков

Симферополь, 17 декабря. Верховный суд Крыма рассмотрит первые апелляции на арест украинских военных моряков 19 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

В декабре Киевский районный суд Симферополя получил от защиты задержанных в Керченском проливе украинских моряков 10 апелляционных жалоб. В Верховный суд поступили пять из них.

«Рассмотрение назначено на 19 декабря на 10.00», — приводит слова источника в суде ТАСС.

Представители Верховного суда Крыма уточнили, что речь идет об апелляциях на арест Владимира Варимеза, Виктора Беспальченко, Сергея Цыбизова и Юрия Будзыло.

Напомним, украинские военные корабли 25 ноября совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив границу РФ. Корабли ВМСУ проигнорировали все требования российской стороны прекратить опасное маневрирование, в результате чего были задержаны, а их экипажи арестованы. Против украинцев было возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы РФ.

Ранее уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова пообещала вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков.