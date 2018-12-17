Рига заявила о «российском военном танкере» у границ Латвии

Рига, 17 декабря. Национальные вооруженные силы Латвии утверждают, что у границы был замечен российский военный танкер в понедельник, 17 декабря.

В Риге заявили, что российское судно было в 14 морских милях от территориальных вод Латвии. Власти балтийской республики утверждают, что видели танкер «Ельня» класса «Алтай» Вооруженных сил России.

Стоит отметить, что латвийские власти нередко заявляют об обнаружении российских военных кораблей близ границы Латвии, а также самолетов в воздушном пространстве республики.

Москва не раз подчеркивала, что все полеты, которые совершают российские военные самолеты, и передвижения кораблей осуществляются в соответствии с нормами международного права.