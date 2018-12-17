Департамент информационной безопасности откроется в МИД РФ

Москва, 17 декабря. В ближайшее время при министерстве иностранных дел России заработает департамент информационной безопасности. Об этом рассказал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Дипломат заявил, что появление департамента станет реакцией на все более актуальную проблему.

«В скором времени в МИД России откроется департамент по информационной безопасности как административная реакция на проявление все более и более актуальной проблемы», — сообщил Ульянов.

Ранее, напомним, на рассмотрение Госдумы РФ был внесен законопроект об обеспечении автономной работы Интернета в России. Подобные инициативы властей, как рассказали в интервью Федеральному агентству новостей эксперты, призваны повысить информационную безопасность россиян.