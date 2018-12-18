Сирия и Россия подписали ряд соглашений о сотрудничестве — видео ФАН

Дамаск, 18 августа. Сирия и Россия подписали итоговый протокол по окончании работы 11-й сессии Совместной сирийско-российской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

На встрече присутствовали члены официальных делегаций российской и сирийской сторон.

Протокол был подписан заместителем премьер-министра САР и министром иностранных дел Валидом Аль-Муаллемом, а также вице-премьером РФ Юрием Борисовым.

Рамочное соглашение о подготовке «дорожной карты» по торговому и промышленному сотрудничеству было подписано главой государственного органа по международному сотрудничеству Имадом Сабуни и заместителем главы минпромторга России Георгием Каламановым.

Кроме того, стороны заключили соглашение в сфере жилищного строительства и общественных работ. Оно было подписано рядом сирийских и российских чиновников. Университет «Аль-Баас» и МГТУ «СТАНКИН» подписали также соглашение о научном и академическом сотрудничестве, которое было заключено между проректорами Абделем-Бассетом Аль-Хатибом и Андреем Пинчуком.

Аль-Муаллем оценил вклад российской стороны в процесс восстановления республики, серьезно пострадавшей от терроризма. Поддержка РФ помогла укрепить отношения двух стран, которые много лет были большими друзьями.

Борисов со своей стороны отметил, что годы войны против боевиков серьезно ослабили Сирию. Москве и Дамаску необходимо активнее развивать партнерство, чтобы как можно быстрее восстановить все, что было разрушено террористами.

Главная и основная цель работы комиссии — укрепление и развитие партнерства в восстановлении сирийской республики. Борисов подчеркнул, что Россия была и остается надежным товарищем Сирии в различных сферах и областях.

В завершении встречи обе стороны назвали прошедшие переговоры конструктивными и плодотворными.