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Американский словарь назвал слово года

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Американский словарь назвал слово года

Вашингтон, 17 декабря. Главным словом 2018 года стало существительное «справедливость». Такие выводы сделал американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary.

Администрация ресурса проверила, какое слово чаще всего искали в текущем году пользователи Сети. Выяснилось, что чаще всего люди обращались за толкованием слова «справедливость» — justice. Интерес к нему возрос на 74% по сравнению с прошлым годом.

Стоит отметить, что понятие справедливости в текущем году неоднократно рассматривалось на различных общественных дискуссиях, в частности во время рассмотрения уголовных, социальных, экономических и других вопросов. Представители толкового словаря пояснили, что существительное «справедливость» имеет в английском языке несколько трактовок — от юридической до философской, передает «Пятый канал».

«По многим причинам и в разных значениях можно сказать наверняка: справедливость была в умах многих людей в 2018 году», — приводит слова представителей Merriam-Webster's Collegiate Dictionary News.ru.

Американский словарь назвал слово года

В 2017 году словарь выбрал словом года «феминизм». Популярность слова была очевидная в связи с целым рядом громких секс-скандалов, а также различных флешмобов в поддержку пострадавших.

Автор: Катерина Иванова
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