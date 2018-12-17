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Спикер Рады отправится в Стамбул на вручение томоса об автокефалии

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Спикер Рады отправится в Стамбул на вручение томоса об автокефалии

Киев, 17 декабря. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что примет участие в церемонии получения томоса, которая состоится в начале января в Стамбуле.

«По приглашению вселенского патриарха я тоже приму участие в этом историческом событии», — пояснил Парубий.

Кроме того, спикер Рады пригласил Константинопольского патриарха Варфоломея посетить Украину и выступить на заседании украинского парламента.

15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор», участники которого провозгласили создание «украинской поместной православной церкви». Главой «новой церкви» был избран «митрополит» Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). Позднее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриарх пригласил «митрополита» новой «поместной церкви» в Стамбул, где состоится вручение томоса.

 

Автор: Артем Никулин
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