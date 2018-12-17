ЕС призвал Украину ускорить приватизацию газотранспортных систем

Киев, 17 декабря. Евросоюз призвал Киев как можно скорее завершить процесс отделения и приватизации газотранспортной и электротранспортной систем страны. Об этом сказано в итоговом заявлении Совета ассоциации ЕС — Украина.

Совет ассоциации прошел в понедельник в Брюсселе. Украину в рамках Совета представлял премьер-министр страны Владимир Гройсман. Со стороны ЕС выступила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

В итоговом документе сказано, что Киеву необходимо завершить процесс отделения и приватизации операторов газотранспортной и электротранспортной систем Украины, согласно требованиям энергетического закона ЕС.