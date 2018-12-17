«Уже не в первый раз просят»: представитель Шнура ответил на просьбу отправить музыканта на «Евровидение»
Москва, 17 декабря. Представитель лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, известного как Шнур, ответил на предложение поклонников музыканта отправить певца на международный песенный конкурс «Евровидение», который пройдет в следующем году в Израиле.
Фанаты музыканта после его фееричного выступления группы в московском «Олимпийском» предложили отправить Шнура на «Евровидение», пишет «ФедералПресс». По мнению поклонников творчества «Ленинграда», музыкант покорил бы западных зрителей и жюри своей харизмой, обеспечив России победу на конкурсе.
Пресс-секретарь и гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин отметил, что Шнур вряд ли примет предложение поехать на конкурс.
«Его уже не в первый раз просят поехать на «Евровидение». Я не думаю, что он всерьез относится к этой идее», — сказал представитель «Ленинграда» в беседе с Nation News.
Как отметила «Газета.ру» сам Шнуров пока никак не прокомментировал просьбу поклонников.