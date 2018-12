Сирия в бессрочной оккупации Штатов: как войска США оказались в центре кровавого ада

Как и в случае с «вечной войной» в Афганистане, бессрочная оккупация Соединенными Штатами Сирии может растянуться на долгие годы. Белый дом не намерен выводить свои силы до «окончания» войны.

Федеральное агентство новостей представляет обзор перевода статьи «US Commits To «Indefinite» Occupation Of Syria; Controls Region The Size Of Croatia» («США устроили «бессрочную» оккупацию Сирии и контролируют регион размером с Хорватию»), опубликованной на аналитическом портале ZeroHedge.

Решение Белого дома развязывает американским военным руки на неопределенный срок. Они контролируют территорию, которая составляет почти треть Сирии. Обширное пространство в основном пустынной местности размером примерно с Луизиану. При этом, Пентагон не говорит, сколько там войск. Официально их насчитывается 503, но ранее в этом году чиновник допустил, что истинное число может быть ближе к четырем тысячам.

Оккупированная США область к востоку от Евфрата была описана как «территория размером с Хорватию». Без голосования в Конгрессе, без публичных дебатов, и даже не в качестве официального президентского обращения к нации, Соединенные Штаты готовятся к очередной бесконечной оккупации суверенной иностранной земли, полагаясь на теперь уже знакомый фиговый листок AUMF (разрешение на использование военной силы).

Знают ли американские войска на местах, в чем заключается их миссия? Она может быть неопределенной и оставаться неоднозначной, чтобы «противодействовать Ирану». Однако опасность и вероятность крупных потерь вырисовываются четче, чем когда-либо.

Опасное пересечение интересов крупных геополитических игроков означает, что на горизонте вырисовывается очередная война. Новая миссия ставит новые вопросы о роли, которую будут играть американские военные, и о том, не рискует ли их присутствие стать магнитом для региональных конфликтов и мятежей.

Район, который контролируют американцы, окружен державами, враждебными как к присутствию США, так и к чаяниям курдов, которые управляют арабским большинством в преследовании левой идеологии. В то же время запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство»1 начинает перегруппировываться, а недовольное арабское сообщество, вероятно, готовит мятеж на подконтрольной американцам территории. Надвигается настоящий ад, и в центре него оказались американские военные.

The New Yorker сообщает, что «Соединенные Штаты построили дюжину или более баз от Манбиджа до Хасаки, включая четыре аэродрома. Поддерживаемые США силы теперь контролируют всю Сирию к востоку от Евфрата, район размером с Хорватию».

Но в сентябре Белый дом объявил о перестройке своих официальных приоритетов в Сирии, а именно, чтобы действовать «как оплот против растущего влияния Ирана». Это означает, что вероятность войны с Сирией, Ираном и Россией в регионе возрастает. Правительственные войска Сирии и иранские военные находятся на юге и западе. Они угрожают силой вернуть район, который находится под контролем США. Президент САР уже пообещал, что вернет под контроль официального Дамаска всю территорию Сирии.

В то же время гнев на улицах Ракки растет. Некоторые жители выражают открытую враждебность к иностранцам, что редко встречается в других городах, которые освобождены от боевиков «Исламского государства», в Сирии и Ираке. Даже те, кто поддерживает присутствие американских военных и курдских формирований, говорят, что они обижены тем, что коалиция, которая разнесла город бесконечными бомбардировками, не желает восстанавливать инфраструктуру.

И многие, похоже, не поддерживают своих новых правителей.

«Мы не хотим американцев. Это оккупация», — заявил сириец, портной, который не хотел называть свое имя, потому что боялся последствий. — Я не знаю, почему им пришлось использовать такое огромное количество оружия и уничтожить город. Да, ИГИЛ1 было здесь, но мы заплатили цену. Они несут ответственность».

Недавние сообщения из Пентагона говорят о том, что представители оборонного ведомства просто хотят вложить больше денег в усилия США в Сирии, которые в дальнейшем сосредоточены на подготовке и снабжении так называемых «Демократических сил Сирии» (SDF), состоящих в основном из курдов. Это в свою очередь угрожает конфронтацией с Турцией, которая готовит силы для нападения на курдские анклавы в Сирии на этой неделе.

Между тем Ракка начинает все больше напоминать Багдад 2005-го года. Улицы не безопасны. В последние месяцы произошел всплеск убийств и похищений людей. В основном пострадали те, кто против сотрудников сил безопасности или людей, которые работают с местным советом.

Реакция американцев

Пользователи популярной в США социальной сети reddit, комментируя статью ZeroHedge, открыто высказываются против политики американского руководства в Сирии.

NotaInfiltrator:

«Это все потому, что наши попытки свергнуть Асада потерпели неудачу. Мы просто собираемся выкопать себе яму, пытаясь сохранить то, что еще у нас осталось. В этой ситуации хуже всего то, что не было никаких дискуссий или споров по этому поводу. А если вы пытаетесь начать дебаты по этому вопросу, вас помечают как русского бота».

jimmyb207:

«Вы можете поблагодарить сионистское правительство США за потерю драгоценного времени, денег и невинных жизней по всему Ближнему Востоку. Ничто из этого не имеет ничего общего с национальной безопасностью США. Американских военных используют подобно резиновым куклам».

fuckyouImnotnice:

«Вам даже не нужно убеждать общественность поддерживать войну и оккупацию, вы просто не упоминаете об этом. Пора узнать, кому эти политики служат».

Raven9nine9:

«То, что произошло в Сирии после окончания войны в Ираке, включая ИГИЛ, — это тайная военная операция США».

Появление новых горячих точек

Военный эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в комментарии ФАН отметил, что в последние годы так повелось, что каждый новый президент США в период избирательной кампании обещает вывести американские войска из Ирака и Афганистана или перестать вмешиваться в дела других стран. В реальности все оборачивается еще большим завязыванием там, где они уже есть, и появлением новых горячих точек, куда Вашингтон вынужден отправлять своих солдат.

«Более или менее успешно у них сложилось только с Ливией, где американцы воевали руками европейцев, и куда не пришлось вводить войска. Впрочем, от этого не легче — страна фактически утратила полноценную государственность, подняли голову террористы, и гражданской войне не видно конца. Некоторые так же сегодня говорят и по поводу нынешних кампаний в Афганистане, Ираке и Сирии. Мол, возьмите Афганистан, ушли оттуда советские войска, прошло чуть больше пяти лет, и власть захватили талибы. То же в Ираке, стоило американцам несколько ослабить присутствие, как возник ИГИЛ. Теория, конечно, интересная и имеет право на существование», — пояснил Дмитрий Родионов.

Впрочем, уверен эксперт, стоит учитывать, что к хаосу в странах региона приводит как раз наглое вмешательство Запада, расшатывающего пусть не очень демократические, но легитимные и контролирующие ситуацию режимы. Ну, и еще то, что одной из основных причин вечных смут в регионе стало колониальное наследие того же Запада и его бездумная нарезка границ после Первой и Второй мировых войн.

«И все же те, кто утверждает, что без американских войск ситуация выйдет из под контроля не то, чтобы не доверяют народам этих стран, считая их какими-то дикарями, которые сами по себе никогда не установят никакого порядка. Просто они не желают там видеть какой-либо иной порядок, кроме американского. Не зря же они приходили в эти страны. Не для того же, чтобы им принести свет демократии. Если американцы куда-то пришли, заставить их уйти будет не так просто. Если говорить о Сирии, то это отдельная тема», — добавил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, в Сирию западные войска влезли под предлогом борьбы с ИГИЛ при действующей власти, гражданская война там уже шла несколько лет, и они просто «под шумок» закрепились на действительно огромной территории с серьезными запасами углеводородов. Закрепились при помощи курдов и лояльных им арабов, играя на местных противоречиях гражданской войны.

«Однако ИГИЛ разбит и перестал существовать как серьезная сила, а тем более как квазигосударство, то есть формальный повод для их присутствия исчез, хотя отдельные боевики ИГИЛ еще долго будут делать свои вылазки, что дает американцам повод не уходить оттуда никогда. Кстати, если бы американцы ушли оттуда, то и ИГИЛ там быстро не осталось бы. В отличие от Афганистана, Ирака и Ливии в Сирии есть власть, способная навести порядок, и у этой власти есть союзники. И если бы те же европейцы осознали, что для победы над миграционным кризисом у них есть только один способ — восстановить Сирию и подключились к процессу, все в этой стране было бы по-другому», — рассказал Дмитрий Родионов.

Но, рассказал эксперт, американцам не надо по-другому, им надо, чтобы была война, они не для этого сюда приходили. Так что ожидать их ухода или сокращения присутствия едва ли приходится.

«Другой вопрос в том, что, повторю, им тут не Афганистан и не Ирак, тут есть не только легитимная власть, но и интересы других игроков, с которыми придется считаться. Той же Турции, которая явно претендует на зачистку от курдов всего севера страны, так что площадь американской оккупации может заметно сократиться, если Эрдоган договорится с Трампом. Если нет, у США будут серьезные проблемы. В любом случае, из Сирии им лучше убраться. Там без них прекрасно разберутся», — резюмировал Дмитрий Родионов.

1 Организация запрещена на территории РФ.