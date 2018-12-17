«Это просто меня вымораживает»: Запашный опроверг слухи о кооперации с канадским цирком

Москва, 17 декабря. Гендиректор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный опроверг появившиеся слухи о возможном совместном инвестиционном проекте с канадским Cirque du Soleil.

По его словам, если канадцы зайдут и закрепятся на российском рынке, это может обернуться кризисом для всей отечественной индустрии. Запашный напомнил, как во время Универсиады в Татарстане деятельность местного цирка была приостановлена на месяц после звонка сверху. Случилось это как раз во время выступления канадских конкурентов. Организацию закрытия Олимпиады в Сочи тоже в свое время поручили режиссеру Cirque du Soleil.

«Они заходят по самым верхам. Просто поступает звонок сверху. И директору местного цирка говорят, мол, отдохните-ка ближайший месяц, у нас тут канадцы будут работать. То есть это такая нечестная борьба за зрителя, в буквальном смысле слова. Вот это просто меня вымораживает», — пояснил Запашный «Царьграду».

Глава Большого московского цирка подчеркнул, что ключевой навык, который демонстрирует Cirque du Soleil — это не выдающееся цирковое искусство, а умение «зайти красиво» и заплатить кому надо.