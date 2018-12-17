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Медведчук назвал проведение «объединительного собора» циничной авантюрой Киева

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Медведчук назвал проведение «объединительного собора» циничной авантюрой Киева

Киев, 17 декабря. «Объединительный собор» по формированию «новой украинской церкви» является авантюрой киевского руководства, которая противоречит конституции страны. Об этом в понедельник заявил журналистам лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что так называемый «собор» — авантюра киевской власти, которая циничным образом нарушает конституцию Украины и посягает на гарантированные ею права и свободы граждан — прихожан Украинской православной церкви (УПЦ).

Медведчук выразил уверенность в том, что все попытки «объединения украинской церкви» могут привести к «религиозному противостоянию». При этом он напомним, что никакая религия не может быть признана государством как обязательная.

По его мнению, тема церкви и религии стала на Украине инструментом политических технологий.

Киевские власти рассчитывают в начале января будущего года получить от Константинополя томос об автокефалии​​​. В украинской столице в минувшую субботу, 15 декабря, прошел «объединительный собор», на котором главой «новой церкви» был избран «митрополит» неканонической церковной структуры Епифаний Думенко.

Автор: Андрей Крылов
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