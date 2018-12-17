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Лавров возглавит российскую делегацию на встрече по Сирии в Женеве

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Лавров возглавит российскую делегацию на встрече по Сирии в Женеве

Москва, 17 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие во встрече по политическому урегулированию ситуации в Сирии, которая пройдет в Женеве 18 декабря, сообщили в департаменте информации и печати внешнеполитического ведомства России.

В МИД РФ сообщили, что во вторник, 18 декабря, в Женеве состоится встреча глав внешнеполитических ведомств стран — гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции.

«В центре обсуждения — политическое урегулирование в Сирии с акцентом на формирование конституционного комитета. Российскую делегацию возглавит Сергей Лавров», — приводит слова источника в МИД РФ ТАСС.

Лавров возглавит российскую делегацию на встрече по Сирии в Женеве

Ранее Лавров отметил, что Москва рассчитывает, что сотрудничество с Тель-Авивом по Сирии продолжится с тем, чтобы обеспечить безопасность российских военных в республике.

Автор: Катерина Иванова
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