Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны

54
0 Оставить комментарий

Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны. Встреча пройдет во вторник, 18 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства даст оценку деятельности российских вооруженных сил в 2018 году и определит основные направления их дальнейшего развития.

«В своем выступлении даст оценку ходу военного строительства и деятельности вооруженных сил в 2018 году, определит основные направления их дальнейшего развития», — говорится в сообщении.

Российский лидер также выдаст госнаграды объединениям, учебным заведениям и воинским частям, которые отличились в этом году.

В понедельник Путин провел заседание Совета безопасности. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, участники заседания обсудили ситуацию на Балканах и положение России в этом регионе.  

Автор: Данила Копп
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.