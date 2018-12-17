Путин примет участие в расширенном заседании коллегии Минобороны

Москва, 17 декабря. Президент России Владимир Путин примет участие в расширенном заседании коллегии министерства обороны. Встреча пройдет во вторник, 18 декабря, сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства даст оценку деятельности российских вооруженных сил в 2018 году и определит основные направления их дальнейшего развития.

«В своем выступлении даст оценку ходу военного строительства и деятельности вооруженных сил в 2018 году, определит основные направления их дальнейшего развития», — говорится в сообщении.

Российский лидер также выдаст госнаграды объединениям, учебным заведениям и воинским частям, которые отличились в этом году.

В понедельник Путин провел заседание Совета безопасности. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, участники заседания обсудили ситуацию на Балканах и положение России в этом регионе.