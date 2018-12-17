МИД Ирана: Операция Турции в Сирии может стать угрозой для астанинского процесса

Тегеран, 17 декабря. Военная операция Турции против курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG) в Сирии может оказать негативное влияние на реализацию договоренностей, которые были достигнуты в рамках межсирийских переговоров в Астане. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми.

По его словам, Турция должна запросить у сирийских властей разрешение на проведение военной операции в САР. В противном случае военная операция Анкары приведет к ухудшению ситуации в Сирии, которая была достигнута благодаря непрерывной работе Ирана, Турции и России в рамках межсирийских переговоров в Астане.

«Мы надеемся, что эффективное сотрудничество в рамках астанинского процесса будет продолжено. Думаем, что наши турецкие друзья осведомлены о положении дел в регионе. Иран поддерживает с ними связь», — подчеркнул Гасеми.

12 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара планирует провести военную операцию против курдских радикалов на восточном берегу Евфрата в Сирии. При этом ранее Турция провела на территории Сирии две военные операции — «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь».