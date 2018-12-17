Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

В московском вузе отреагировали на обыски и задержания в общежитии

131
0 Оставить комментарий

В московском вузе отреагировали на обыски и задержания в общежитии

Москва, 17 декабря. Росгвардия провел обыски в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе. В пресс-службе вуза подтвердили, что были задержаны 20 человек, а также при обысках найдены наркотики и оружие.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что правоохранители задержали около 400 человек, однако в вузе эту информацию опровергли.

«Около 20 человек задержали для выяснения личности и законности нахождения на территории общежития — откуда взялось число в 400 задержанных, вообще не понятно», — заявили в РГГРУ в комментарии «МК».

В пресс-службе отметили, что проверка МВД с участием Росгвардии была плановой для предупреждения правонарушений. В ходе проверки у проживающих в общежитии были обнаружены и изъяты наркотики и травматическое оружие.

Автор: Софья Куликова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.