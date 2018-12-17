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Политика

Лавров оценил перспективы заключения мирного договора с Японией

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Лавров оценил перспективы заключения мирного договора с Японией

Москва, 17 декабря. Пока японские власти дают понять, что не готовы брать во внимание результаты Второй мировой войны. Об этом в понедельник заявил глава МИД России Сергей Лавров, говоря о перспективах заключения мирного соглашения между РФ и Японией.

«Когда мы говорим на основе декларации 1956 года, это означает абсолютно безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны. В настоящее время японские власти на это не то что не готовы, они всячески дают понять, что это не получится», — подчеркнул российский министр в интервью радио «Комсомольская правда».

При этом такой подход Токио он назвал «серьезной вещью».

Глава дипломатического ведомства объяснил, что в 1956 году Москва и Токио подписали декларацию, и когда Советский Союз прекращал свое существование, Россия была признана «даже не государством-правопреемником, а единственной страной-продолжателем СССР, в соответствии с чем РФ взяла на себя все обязательства СССР».

На прошедшей в середине ноября встрече в Сингапуре российский лидер Владимир Путин и глава правительства Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года.

Автор: Андрей Крылов
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