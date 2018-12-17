«Арктика — серьезное дело»: эксперт объяснил, почему США не проводят учения на Крайнем Севере

Москва, 17 декабря. Береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике, опасаясь за сохранность своих ледоколов. Об этом в понедельник заявил командующий Береговой охраны адмирал Пол Цукунфт.

Он отметил, что в распоряжении у США есть только две ледокола, из которых лишь один (Polar Star) подходит для учений. Однако и он вполне может застрять во льдах Арктики в случае поломки, поскольку кораблю больше 40 лет. И тогда американцам придется обращаться за помощью к России, сообщает «Газета.ру». Цукунфт подчеркнул, что в текущей политической ситуации такой сценарий будет крайне нежелательным для США.

По словам капитана первого ранга Василия Дандыкина, опасения американских специалистов не напрасны. США в свое время недостаточно уделяли внимания развитию ледоколов, в результате чего сильно уступили России в этом направлении. В качестве примера эксперт привел введенный в прошлом году в эксплуатацию российский ледокол нового поколения «Илья Муромец», который по всем параметрам превосходит американские аналоги.

Кроме того, не стоит забывать о том, что речь идет о территориальных водах России, а значит, Вашингтону придется запрашивать у Москвы разрешение на проход своих судов.