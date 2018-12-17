Сирия и Судан: что значит визит Омара Аль-Башира в Дамаск

Президент Судана Омар Аль-Башир посетил Дамаск, где встретился со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Главы государств обсудили двусторонние отношения и развитие ситуации в Сирии и регионе. Однако сам факт встречи имеет гораздо большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Одной из важных тем переговоров стали кризисы, происходящие во многих государствах на Ближнем Востоке. Стороны согласились, что их решение требует нового подхода.

«Подход должен быть основан на уважении суверенитета государств и невмешательстве в их внутренние дела, это будет гарантировать улучшение отношений между арабскими странами в интересах арабского народа», — передает пресс-служба президента САР Башара Асада.

По итогам встречи, сирийский лидер поблагодарил своего суданского коллегу за визит, отметив, что он станет толчком для восстановления двусторонних отношений между странами. Однако только двумя странами дело может не ограничиться.

Так, например, востоковед Андрей Онтиков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвал визит суданского президента знаковым, поскольку это первый раз после 2011-го года, когда Сирию посещает лидер страны-участника Лиги арабских государств. По мнению нашего собеседника, эта встреча может проложить путь к восстановлению дипломатических отношений правительства Башара Асада с другими участниками ЛАГ и восстановлению Сирии в качестве члена этой организации.

«Судан очень тесно связан с Саудовской Аравией, и визит Омара Аль-Башира в Дамаск наверняка в той или иной мере согласован с Эр-Риядом. А где находится Саудовская Аравия, там находится и много других арабских стран. В какой-то степени это и Объединенные Арабские Эмираты, и Бахрейн, и Йемен, и ряд других государств Ближнего Востока. Поэтому визит президента Судана в Сирию можно воспринимать, как начало признания президента Башара Асада в качестве легитимного президента Сирии в арабском мире», — объяснил эксперт.

Как предполагает Андрей Онтиков, визит Аль-Башира может свидетельствовать и об определенных подвижках внутри саудовского королевства в том, что касается его отношения к сирийскому правительству. «Наши дипломаты не раз говорили о том, что сирийский кризис невозможно урегулировать без учета интересов всех заинтересованных игроков, в том числе и региональных. А среди них, разумеется, присутствует и Саудовская Аравия. Поэтому такого рода визит будет способствовать еще и урегулированию сирийского кризиса», — считает Андрей Онтиков.

Похожего мнения придерживается и ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов. В комментарии Федеральному агентству новостей он подчеркнул, что визит суданского президента в Сирию — это событие, которое выходит за рамки двухсторонних отношений.

«Хотя двухсторонние отношения Судана и Сирии — это тоже важный аспект прошедших в Дамаске переговоров. В этом плане Россия сыграла роль катализатора для возобновления и развития отношений между двумя странами. Здесь имеется и общеарабский аспект, поскольку Сирия сейчас не является членом Лиги арабских государств, хотя была одним из государств-основателей этой организации. Визит Омара Аль-Башира может способствовать процессу восстановления Сирии в качестве члена Лиги арабских государств», — предположил Борис Долгов.

По словам эксперта, визит суданского президента также означает, что в арабском мире меняется восприятие правительства Башара Асада, никто уже больше не считает, что оно скоро уйдет, как это было в первый период сирийского кризиса.