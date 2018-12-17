Лавров рассказал, было ли ему страшно за время работы главой МИД РФ

Москва, 17 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не помнит, чтобы ему за время пребывания в этой должности когда-либо было страшно или тревожно.

Журналисты поинтересовались у министра, были ли случая в работе на посту главы МИД РФ, когда ему было страшно или тревожно.

«Да нет, пожалуй», — ответил Лавров.

Глава дипломатического ведомства отметил, что привык сталкиваться с кризисными ситуациями еще до того, как стал возглавлять российский МИД. По его словам, ему помогает в этом опыт.

Лавров, который с 1994 по 2004 год занимал пост постоянного представителя России при ООН, отметил, что годы работы в этой должности стали него хорошей закалкой.

«Кто-то прибегает, что-то загорелось, что-то стряслось, надо срочно принимать резолюцию, а мы хотим разобраться, прежде чем дергаться», — отметил он.

Лавров рассказал, что помогает ему сохранить спокойствие и хладнокровие в контактах с зарубежными партнерами, слова которых зачастую расходятся с делами. По его словам, дело в привычке.

«Да привык уже», — сказал Лавров эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее Лавров заявил, что Запад пытается разжигать революции в странах бывшего Советского Союза. Он отметил, что Россия уже пережила несколько революций, поэтому никому не желает такого опыта.

Сергей Лавров был назначен на пост министра иностранных дел в 2004 году. На время его пребывания в этой должности пришлись вооруженный конфликт в Южной Осетии в 2008 году, кризис на Украине, участие России в контртеррористической операции в Сирии.