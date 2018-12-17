«Зенит» и «Краснодар» узнали соперников в плей-офф Лиги Европы

Москва, 17 декабря. «Зенит» и «Краснодар» узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы. Подопечным Сергея Семака предстоит сыграть с турецким «Фенербахче», а краснодарскую команду ждет двухматчевое противостояние с «Байером».

Напомним, «Краснодар» занял второе место в группе J, где его соперниками были «Севилья», «Стандарт» и «Акхисар», а «Зенит» выиграл квартет С, опередив «Славию», «Бордо» и «Копенгаген».

Московский «Спартак» не сумел преодолеть барьер группового этапа.