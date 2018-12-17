Москва, 17 декабря. Вооруженные силы Турции завершили подготовку к операции в Сирии. Как сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, она может начаться в любой момент.

По словам президента Турции, его американский коллега Дональд Трамп «позитивно отреагировал» на военную операцию Турции, которая будет проходить к востоку от Евфрата.

«Мы можем начать [операцию] в Сирии в любой момент. Наша бравая армия завершила подготовительные работы», — заявил Эрдоган в ходе выступления.

Ранее власти Турции заявили, что США не смогут помешать операции в Сирии, которая будет проведения против сил самообороны курдов. В Турции их считают ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая считается террористической организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

В свою очередь возглавляемая США международная коалиция регулярно наносит удары по городам Сирии. 17 декабря в результате атаки на населенный пункт Бу-Хатер погибли 17 мирных жителей, большинство из которых — женщины и дети. Кроме того, были разрушены жилые дома, сообщает Infox.ru.