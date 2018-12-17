Чисто большевистские методы: в Крыму сравнили с репрессиями планы Порошенко ввести проверку чиновников

Президент Украины Петр Порошенко поручил проверить чиновников и силовиков, которые имеют родственников, проживающих на территории Российской Федерации. По словам главы государства, по результатам проверок могут быть приняты кадровые решения.

«У нас есть большое количество государственных служащих, в том числе в правоохранительных органах, у которые есть родственники в Крыму. Как только проверка будет завершена, и у меня будут основания [для увольнения госслужащих], за мной дело не станет», — сказал Порошенко.

Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей сравнил тотальные проверки госслужащих с большевистскими репрессиями.

«Дело в том, что Украина, вернее — ее «бандеровская» верхушка, в свое время объявила о проведении так называемой декоммунизации. Таким образом она декларировала неприятие методов большевиков в решении различных вопросов. То, что происходит на Украине в последнее время, показывает, что киевская власть в различных моментах действует чисто большевистскими методами. Начнем с церковных дел — это точная копия того, что проделывал в свое время сталинский режим с православной церковью. Точно так же создавали, придумывали, объединяли, совершали что-то неканоническое. Все это большевики делали для своих политических целей», — говорит Григорий Иоффе.

Он указал, что власти СССР в прошлом веке всегда выясняли происхождение человека. И если оказывалось, что гражданин был выходцем из крестьянской семьи, его тут же лишали всех привилегий. Националисты и большевики — это фактически ягоды одного поля, считает собеседник агентства.

«Точно так же, как попугай, [президент Украины Петр] Порошенко для своих политических целей пытается делать то, что делали большевики. Это касается в том числе и различных идей проверки родственных связей. Как известно, советская Россия начинала с того, что отслеживала происхождение того или иного человека. Это можно точно переложить на то, что сегодня делает Порошенко. Если у человека есть российские родственники или если он каким-либо образом связан с Россией, то он тут же всего лишится. Чисто большевистские методы, один к одному. Подтверждается известная истина, что крайне правые националисты и крайне левые большевики имеют общие точки соприкосновения», — резюмировал Григорий Иоффе.

Напомним, ранее в связи с введением военного положения Украина ограничила въезд мужчинам-россиянам в возрасте от 16 до 60 лет, исключение будет сделано только для тех, кто едет на похороны родственников «или с какой-то другой гуманитарной целью».