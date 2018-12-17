Нарушение врачебной этики или борьба с ДТП: эксперты оценили предложение о создании РФ базы водителей-алкоголиков

Идея создания в России базы склонных к алкоголизму и наркомании водителей, которую поддержали в Генпрокуратуре, на данный момент неосуществима, поскольку идет вразрез с требованиямифедерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» — сведения, которые планируется предоставлять правоохранительным органам, составляют врачебную тайну.

Мнение депутата

Большинство экспертов, опрошенных Федеральным агентством новостей, склоняется именно к подобной мысли. Однако депутат Государственной думы РФ Вячеслав Лысаков считает, что такая база необходима, поскольку части россиян запрещено управлять транспортными средствами. Алкоголизм, наркомания, а также психические заболевания являются противопоказаниями при получении водительского удостоверения, однако на практике с легкостью можно приобрести поддельные справки и «обмануть систему».

«Этот вопрос ставили МВД и прокуратура, проверившая несколько регионов и выявившая у тысяч водителей удостоверения, которые были признаны недействительными, — отметил член фракции «Единой России», — поскольку их выдали людям, которые страдают заболеваниями, являющимися противопоказаниями для получения водительских прав. Но Минздрав России категорически возражает против этого, заявляя о некой врачебной тайне».

По словам Лысакова, вся эта информация должна использоваться только во благо — чтобы в базу можно было занести граждан, имеющих соответствующие диагнозы, и немедленно выводить из обращения удостоверения, выданные незаконным путем. База, подчеркивает Лысаков, никоим образом не будет размещаться в общедоступном пространстве.

«На сегодняшний день, насколько я знаю, Минздрав никаких действий в данном направлении не только не предпринимает, но и наоборот, ставит палки в колеса, — посетовал парламентарий. Идея совершенно правильная. Необходима тотальная ревизия всех водительских удостоверений, но их еще и надо сравнивать с диагнозами, которые этим людям поставлены».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по государственному строительству и законодательству заявил, что значительной проблемой здесь является наличие в стране частных клиник, которые «держат всю информацию у себя». Человек, который хочет получить водительское удостоверение, должен иметь на руках справки из психоневрологического и наркологического диспансеров, — но в случае с частными медицинскими учреждениями все гораздо сложнее.

«Человек может страдать соответствующими заболеваниями, но на учете в госучреждениях не состоять, потому что он лечится в частной клинике, — отметил Лысаков в беседе с ФАН. Раньше таких [клиник] не было, и если у человека выявлялось подобное заболевание, он ставился на учет. Сейчас же ситуация иная. Внешне он вполне респектабельный человек, а на самом деле — наркоман».

Депутат уверен, что частная клиника не станет выдавать данные своих пациентов — причем не только ради сохранения врачебной тайны, но и из-за желания оставить за собой платежеспособного клиента. Единая база, по мнению депутата, сильно бы помогла — «если бы Минздрав пошевелился в этом направлении». Тогда достаточно было бы при проверке документов сравнить данные в базе со списком водителей, которые страдают соответствующими заболеваниями.

«Если водительское удостоверение выдано, допустим, Иванову Ивану Ивановичу, который, по данным Минздрава, имеет некий диагноз, из-за которого ему нельзя управлять автомобилем, и проживает по тому же адресу, что и этот водитель, то есть полностью идентифицирован, то такое водительское удостоверение должно быть изъято и признано недействительным», — заявил Лысаков.

Самое главное — такая база будет открытой только для силовых структур, в частности, для контрольно-надзорных органов, — с целью выявления алкоголиков, наркоманов и лиц, страдающих психическими заболеваниями, которые незаконно получили водительские удостоверения.

«Это крайне важно, — полагает единоросс. — Еще раз повторяю: все препоны устраивает Минздрав, который формально относится к данному вопросу и не хочет проводить соответствующий объем работы. Здесь врачебная тайна не при чем — ее никто не будет разглашать во вред водителю».

Если человек является правонарушителем, который незаконно заполучил «левые» права и представляет опасность для всех участников дорожного движения — его надо выявлять и убирать с дороги, полагает депутат.

«Это понятно даже ребенку», — уверен народный избранник.

Мнение автоэксперта

Другого мнения придерживается известный российский автоэксперт Виктор Похмелкин, который в разговоре с корреспондентом ФАН сразу же напомнил, что алкоголизм и наркомания являются болезнями, и есть такое понятие, как «врачебная тайна».

«Понятно, что к этим сведениям должны иметь доступ люди, принимающие юридически значимые решения, — отметил председатель «Движения автомобилистов России». — Их может получить, допустим, ГИБДД при выдаче водительских удостоверений. Но заносить эти данные в какую-то базу, которая бы имела более широкий круг доступа, я считаю, неправильно».

Правоохранительные органы и сейчас имеют доступ к таким сведениям, отметил Похмелкин — если они сделают такой запрос, им никто не откажет, поскольку силовики имеют право получать всю необходимую информацию.

«Но вот создавать специальную базу? — удивляется эксперт. — Ясно же, что к ней можно будет получить доступ, и она окажется, так сказать, «для общего пользования». Медицинские сведения о каждом человеке должны храниться в том месте, где им и полагается быть — в соответствующем лечебном учреждении. Просто надо проверять эти сведения, и все. Так что я категорически против».

Кандидат юридических наук уверен, что в противном случае понятие «врачебная тайна» будет фактически «перечеркнуто». Кроме того, отмечает он, непонятно — кто именно должен вести такую базу.

«Повторяю еще раз — эти сведения должны содержаться строго в лечебном учреждении, которое, так сказать, наблюдает данного человека, — подчеркнул Похмелкин. — И всё — только оно отвечает за их сохранность. Известно же, что различные базы данных продаются направо и налево — и эта тоже точно пойдет на рынок, это 100%!»

Как считает глава ДАР, любые подобные сведения вскоре будут размещены в Интернете, и любой желающий сможет эту базу приобрести. В силу этого Похмелкин полностью разделяет позицию Минздрава России и уверен, что «этого делать нельзя».

Мнение психолога

Известный российский психолог, член Совета по правам человека Александр Асмолов также выступил против создания такой базы. Свою беседу с корреспондентом ФАН он начал с фразы: «Есть замечательный принцип — не изобретай того, что уже решается другими задачами».

«Как вы хорошо знаете, при приеме на работу водителей существуют и медицинская комиссия, и психологическая экспертиза, и тем самым запретительные меры уже давно предусмотрены различными процедурами перед тем, как выдавать или не выдавать водительское удостоверение, — заявил заведующий кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ. Изобретать еще одну базу данных — это совершенно избыточное занятие».

По словам Асмолова, разумнее будет совершенствовать диагностику при приеме водителей на работу. Это позволит сделать ее основой профилактики и нормального профотбора. Данный вопрос касается не только тех, кто зарабатывает деньги за рулем.

«Да любой водитель, чтобы получить удостоверение, проходит ту или иную форму обследования, — отметил доктор психологических наук. — И без нее никак нельзя. Вопрос в том, как эту форму усовершенствовать. От липовых справок и от хитрости или мошенничества никакая база не убережет. Так что выход здесь — надежная медицинская и психологическая экспертиза. И в этом деле нужны настоящие профи».

Мнение юриста

Юрист и автоэксперт Сергей Смирнов признал в беседе с ФАН, что также не видит никакого смысла в создании такой базы — все, что касается вопроса психических отклонений, имеется в базах данных и сейчас.

«Другое дело, что к этим данным, как правило, не имеют доступа в режиме онлайн сотрудники ГИБДД при оформлении и выдаче водительских удостоверений — как первоначальных, так и выдающихся в качестве замены, после лишения и так далее, — отметил заместитель главного редактора «Радио Автодор». Ну, будет еще одна база. Кто ее будет содержать и предоставлять туда информацию? Мне не совсем понятно».

Смирнов предложил следующий выход из ситуации — чтобы не оглашать персональные данные при передаче информации из медицинских учреждений в ГИБДД, сведения должны быть зашифрованы. Там будет просто написано, что имеются некие ограничения на управление транспортными средствами.

«Вот это нужно делать, — полагает Смирнов. — Вполне возможно, что еще и надо оптимизировать прохождение медицинского освидетельствования при получении справок. Не секрет, что сейчас все это покупается — вообще ни у кого нет здесь никаких проблем. Бывает так, что водитель состоит на учете в наркологической клинике, но представляет справку, что у него все хорошо».

Эксперт заявил, что считает инициативу о создании новой базы данных водителей бессмысленной и с юридической точки зрения. На сегодняшний момент есть данные Минздрава России и перечень заболеваний, по которым установлены ограничения и запреты на управление транспортными средствами. Главный вопрос здесь — неразглашение персональных данных.

«Но все это абсолютно спокойно обходится, в рамках закона, естественно, — подчеркнул Смирнов. — Просто чтобы эти данные не разглашать, можно все, повторяю, делать в кодированном виде. Например, по запросу — Иванов Иван Иванович, и у него есть ограничения на управление ТС. Всего остального — заболевания, являющегося причиной запрета, и так далее, — в базе не будет. Тут я никаких проблем не вижу».

Ранее Сергей Смирнов отметил в беседе с ФАН, что в системе льготной оплаты штрафов в течение двадцати дней есть и негативный момент.

В министерстве здравоохранения Российской Федерации не ответили на запрос ФАН по данной теме в положенный по закону «О средствах массовой информации» срок.