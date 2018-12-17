Киев, 17 декабря. Власти Украины в текущем году не смогли предотвратить нарушение прав человека в стране и провести эффективное расследование нападений на представителей меньшинств, об этом сказано в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

«Безнаказанность остается одной из основных проблем, которую власть продолжает игнорировать», — говорится в докладе.

Правозащитники отмечают, что в стране продолжаются массовые нападения на антикоррупционных активистов, представителей национальных и сексуальных меньшинств, при этом большинство случаев остаются нерасследованными.

«Правоохранительные органы продолжают системно бездействовать», — приводят слова директора Amnesty International Украина Оксаны Покальчук «Украинские новости».

Кроме того, Покальчук отметила, что украинские политики публично делают дискриминационные заявления, которые противоречат конституции и создают атмосферу нетерпимости и агрессии.

Правозащитники считают, что введение президентом Украины Петром Порошенко военного положения на территории десяти регионов страны «создает серьезные риски для прав и свобод украинского общества». Среди нарушений правозащитники отмечают давление на СМИ и многочисленные попытки наложить ограничения на деятельность общественных организаций в стране.