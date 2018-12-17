ЕС отправит оценочную миссию на Украину для помощи Азовскому региону

Брюссель, 17 декабря. Европейский союз (ЕС) отправит в следующем году экспертную группу на Украину для подготовки помощи Азовскому региону, который якобы пострадал от «ограничений судоходства в регионе». Об этом говорится в ключевом заявлении состоявшегося в бельгийской столице Совета ассоциации ЕС — Украина.

Украинскую сторону на мероприятии представлял глава правительства Владимир Гройсман, а ЕС — верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

«ЕС готов принять меры для усиления своей поддержки, в частности пострадавшим от ситуации в Азовском море регионам Украины», — следует из заявления.

Могерини добавила, что Брюссель собирается отправить оценочную миссию на Украину в начале будущего года.

Выступая на совместной пресс-конференции с Гройсманом, Могерини не стала комментировать прозвучавшее ранее заявление главы дипломатического ведомства РФ Сергея Лаврова о возможности проведения Киевом новых провокаций против России, заявив вместо этого, что «применение военной силы РФ против украинских кораблей ВМС не имеет никакого оправдания».

В конце ноября текущего года три украинских корабля нарушили госграницу России, вторглись во внутренние воды в Керченском проливе, игнорировали законные требования российских пограничников остановиться, в итоге были задержаны. Киев назвал законные действия РФ «агрессией».