Дом на берегу Черного моря, или Как лишить 140 человек квартир в Сочи

Дом 4 по улице Белорусская в Адлере уже называют «нехорошим домом» — и не потому, что он построен с грубым нарушением технологии, является долгостроем или местная экология вредна для проживания. Ничего подобного — дом стоит в 40 метрах от берега Черного моря, по соседству с дачей известного политика Владимира Жириновского. Построен он был в срок, а все коммуникации уже проведены.

Однако он все равно «нехороший» — потому что его решено сносить. При этом 140 семей, купивших квартиры, — лишить жилья. Квартиры были куплены законно и уже зарегистрированы в регистрационной палате. Все это произошло из-за того, что в ходе строительства была превышена этажность дома. Федеральное агентство новостей решило разобраться — как так получилось, что дом сносят из-за «лишней» этажности, которая почему-то была замечена лишь когда начали продавать квартиры?

В 2009 году предприниматели Ирина Андрияничева, Наталья Байрамович и Дмитрий Семенов купили землю в Адлере на берегу Черного моря. Разрешение на строительство они получили от администрации города, за подписью мэра Анатолия Пахомова, после чего началось возведение жилого комплекса «Солнечный пляж». Подрядчик был выбран очень серьезный — эта компания строила почти все олимпийские объекты Сочи.

Но где-то во время завершения окончания строительства первой очереди жилого комплекса администрация города внезапно заметила — а дом-то превышает запланированную этажность. Изначально выдавалось разрешение на индивидуальное жилищное строительство — то есть на постройку домов высотой в два-три этажа. А застройщики возводили 12-этажный дом. Правда, до сих пор непонятно — почему никто не заметил этого при начале строительства. Ведь еще на стадии заливки фундамента можно было определить, что планируется к строительству многоэтажный дом. Да и застройщик ничего не скрывал — контракт с подрядной организацией был заключен официально, все документы были доступны.

Администрация Сочи обратилась в Адлерский районный суд, который признал строительство незаконным. Застройщики, естественно, попытались опротестовать это решение в вышестоящих инстанциях. И вот в марте 2018 года вышло постановление кассационной инстанции Краснодарского краевого суда — решение Адлерского суда отменить, признать строительство законным. После чего началась продажа квартир в доме.

«На момент заключения большинства договоров ничто не предвещало беды, — рассказал ФАН один из владельцев квартир Иван Ершов. — Порядочный застройщик, все разрешительные документы. Тогда людям с небольшим достатком дали возможность взять себе по комнатке. Кто-то с севера, кто-то с маленькими детьми. Непосредственная близость к морю — самый важный аспект. Нам порекомендовали, так как есть ребенок-инвалид, южное взморье. Когда началось оформление в собственность — вопросов не было. Суд постановил, что все законно. Иначе как государственные органы могли бы зарегистрировать недвижимость? Я месяц справки наводил. Никто не говорил, что здесь непорядочный застройщик или другие объекты не достроят. Нормальный хороший застройщик».

Не возникло вопросов к зданию ни у регистрационных органов, ни в кадастровой палате, — всем собственникам квартир выдали регистрационные свидетельства, присвоили кадастровые номера квартирам. В итоге квартиры приобрели 140 семей, а проживать в них должны были 300 человек, а то и более.

«Местная администрация подала жалобу на превышение этажности, — рассказывает еще один дольщик, Виктор Епимахин. Адлерский суд вынес постановление, что превышена этажность и признал незаконность строения. Застройщики обратились вышестоящую инстанцию — она признала строительство законным, эта вышестоящая инстанция. После признания строения законным мы решились покупать жилье, потому что нам показали официальный документ от 14 марта 2018 года о том, что строительство законное. Мы заключили договор, оплатили квартиру и подали документы в регистрационную палату. Регистрационная палата зарегистрировала нам квартиру и выдала нам регистрационное свидетельство. А через три-четыре месяца вдруг этот Адлерский суд возобновил дело по заявлению администрации. И признали строительство незаконным — то есть пошли по второму кругу».

В итоге решением суда дом признали незаконным объектом строительства, который подлежит сносу. Что делать тем 140 владельцам квартир — никого не волнует. Как уже говорилось, квартиры приобретали не олигархи, а простые люди. Оно и понятно — жилое помещение в 30 квадратных метров стоило чуть более двух миллионов рублей, что для города с самым дорогим жильем в России, да еще и в 40 метрах от моря — очень скромно.

Люди, которые обрадовались такому подарку судьбы, выкладывали последнее — и это не обманутые дольщики, это люди, проверившие все документы и имеющие на руках копии судебного постановления о законности строительства дома. ФАН удалось опросить часть из них — ни один не имеет претензий к застройщику, который сделал все вовремя и честно. Дом уже полностью готов — остеклен, подключен ко всем коммуникациям. Добросовестные покупатели могли уже в любой момент приступать к отделке квартир — но теперь их не пускают в их собственность.

Поскольку ни митинги, ни жалобы людей, которые законно приобрели недвижимость, не были услышаны, люди стали собирать подписи под петицией президенту РФ Владимиру Путину и в Верховный суд РФ.

«В 2018 году граждане со всей страны приобрели квартиры в уже построенном многоквартирном жилом доме по улице Белорусская в Адлерском районе города Сочи, право на которые было признано в судебном порядке. В общей сложности в жилом доме застройщик продал гражданам 140 квартир, а это, если подсчитывать нас вместе с семьями, около 300-400 граждан. В настоящее время администрацией города Сочи совместно с администрацией Краснодарского края предприняты действия, направленные на снос данного дома. Так, с нарушением всех мыслимых законов судебными инстанциями города и края проводится пересмотр уже вступивших в законную силу судебных актов, а на застройщиков и собственников квартир оказывается давление правоохранительными органами. Заявления о сносе дома рассматриваются судами без участия собственников, что является грубым нарушением процессуального права. Адлерский районный суд города Сочи отказывает в привлечении собственников к участию в рассмотрении спора, что противоречит как нормам закона, так и разъяснениям высших судебных инстанций.

Апелляционные жалобы, заявления и ходатайства собственников квартир оставлены Адлерским районным судом города Сочи без принятых по ним процессуальных решений — в то время как Краснодарский краевой суд без их участия рассматривает вопрос о сносе дома».

В итоге из-за недосмотра органов власти, которые должны были контролировать строительство на всех этапах, пострадавшими оказались люди, которые купили недвижимость на законном основании и имеют все документы на эти квартиры. Ведь именно органы исполнительной власти должны были утверждать проект жилого комплекса и контролировать все этапы строительства.

Застройщик ничего не скрывал и не обманывал власти. Сообщения о том, что на улице Белорусская в Адлере строится 12-этажное здание, можно было увидеть на всех сайтах недвижимости. ФАН связалось с администрацией Сочи и попросило прокомментировать сложившуюся ситуацию.

«Это судебное решение, — заявил ФАН мэр города Сочи Анатолий Пахомов. — Мне комментировать нечего. Есть судебное решение — трижды. О том, что дом построен незаконно. Вначале было решение постройку признать законной, потом было другое решение. Судебное решение — как это можно комментировать. Его исполняет служба судебных приставов. Они [владельцы квартир] могут кому угодно предъявлять претензии (владельцы квартир предъявляют претензии именно к мэру Сочи. — Прим. ФАН). По сути, если разобраться — это наша работа, чтобы нам предъявляли претензии. Мы видим, что дом незаконно строится. Подаем в суд. Нам предлагают, чтобы мы не подавали в суд? Но разве это возможно? Если есть нарушение закона Российской Федерации — мы подаем в суд. Дальше суд должен определить — законно или незаконно. Суд определил, что незаконно. Поэтому их и выселяют».

И все же хотелось бы понять — в администрации кто-нибудь изучал проектную документацию жилого комплекса? А если изучал, то почему не обратил внимания на тот факт, что дом не соответствует разрешению на строительство? И почему от чьего-то недосмотра должны страдать простые люди?

Те, кто честно приобрел квартиры, сейчас ждут момента, когда их дом будет снесен. Кто компенсирует затраты на строительство? А кроме того — за чей счет будет снесено огромное 12-этажное здание, которое построено капитально и, по заключению экспертизы, с соблюдением всех технологических нормативов? Не лишнее ли это расточительство в стране, где существует серьезная нехватка жилого фонда, особенно в Сочи, — ломать только что построенные дома, хотя в регионах не хватает средств на расселение аварийного фонда?