В Киеве рассказали, как «ускорят» возвращение арестованных в России украинских моряков

Киев, 17 декабря. Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова пообещала вернуть задержанных в Керченском проливе украинских моряков, передает корреспондент Федерального агентства новостей с пресс-конференции в Киеве.

Денисова рассказала, что думает о задержании украинских моряков президент страны Петр Порошенко.

«Порошенко сказал, что моряки вернутся тогда, когда [президент России Владимир] Путин это решит. Но в наших силах сделать так, чтобы их вернуть раньше», — заявила украинский омбудсмен.

Уполномоченный Украины по правам человека рассказала, как «ускорят» возвращение арестованных в России украинских моряков.

«Мы будем действовать в рамках женевской конвенции. Сейчас обеспечили каждому моряку профессиональную юридическую команду, которая состоит из крымских специалистов — им вообще огромное спасибо — и группы московских адвокатов», — объявила она, уточнив, что в команде 34 адвоката, которые работают бесплатно, на 24 моряка.

При этом Денисова высказала опасения, что в эту команду могут попасть некие «кроты» или «ФСБшники». Она уточнила, что вся работа по защите задержанных украинцев осуществляется совместно с МИД Украины.

«Организуем возможность написать письма нашим морякам. Наши адвокаты встретились с 11 моряками, с остальными не получается пока, потому что в «Лефортово» и «Матросской тишине особый» режим посещения. Мы говорим, что освободим моряков точно не завтра, но то, что они будут освобождены, мы обещаем», — заключила она.

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе, нарушив государственную границу России. Все призывы российской стороны прекратить движение были проигнорированы — украинские военные суда продолжали опасное маневрирование. В результате корабли-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. В России было возбуждено уголовное дело по факту нарушения государственной границы.

Ряд экспертов предположили, что это был осознанный шаг Порошенко, чтобы найти повод для введения военного положения на Украине. Особый режим в стране допускает перенос президентских выборов, намеченных на 2019 год. Отметим, что по данным соцопросов, рейтинг действующего президента среди населения крайне низкий. Эту версию подтвердил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его информации, провокацию в Керченском проливе «в течение трех месяцев готовили американские спецслужбы и СБУ».