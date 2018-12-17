«Создан филиал Константинополя»: в Раде опасаются религиозной смуты на Украине

Киев, 17 декабря. Создаваемая на Украине церковная структура будет по сути филиалом Константинопольского патриархата, а не самостоятельной церковью. Подобные опасения в понедельник выразил депутат Верховной рады и кандидат в президенты Украины Юрий Бойко.

Он обратил внимание на то, что с самого начала инициатива создания «новой украинской церкви», которая не будет входить в Московский патриархат, принадлежала украинским чиновникам, а не представителям духовенства.

«Если бы сами церковники, объединившись, решили сделать единую церковь, то это можно было бы приветствовать. А если у нас под давлением действующего президента создан филиал Константинопольской церкви в стране, то это внесение религиозной смуты в общество», — отметил Бойко, выступая в эфире украинского телевидения.

Напомним, что в субботу на Украине состоялся «Объединительный собор», на котором было принято решение создать новую церковную структуру, полностью подчиненную Константинополю. Русская православная церковь и каноничная Украинская православная церковь уже заявили, что не признают это искусственно созданное образование.

Ранее патриарх Константинопольский Варфоломей I заявил о запуске процедуры предоставления непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата томоса об автокефалии.

Решение Варфоломея раскритиковала Русская православная церковь. Она заявила, что патриарх превысил свои полномочия (предоставить автокефалию может только общее собрание всех поместных церквей), поэтому Москва не признает данное решение. По словам пресс-секретаря патриарха Московского и всея Руси Александра Волкова, если предоставление автокефалии УПЦ спровоцирует всплеск насилия на Украине, то патриарх Варфоломей I будет нести за это личную ответственность.