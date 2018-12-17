Цусима для ВМСУ: как Украина самостоятельно лишила себя флота еще до 2014 года

В ходе воссоединения Крыма с Россией весной 2014 года украинский военно-морской флот был окончательно уничтожен. Так утверждает украинский эксперт Михаил Жирохов в своей статье «За кулисами аннексии: ВМФ Украины в крымских событиях», которую недавно опубликовало украинское интернет-издание «Фраза».

«При разделе Черноморского флота россияне сделали все, чтобы нам достались не самые современные корабли, кроме того — как можно меньше», — утверждает автор.

Давайте вместе разберемся, насколько выводы господина Жирохова соответствуют истине.

Ракетные комплексы и детсады

Начнем с тех вещей, которые у автора текста про ВМСУ по какой-то причине полностью остались за кадром.

Дело в том, что корабельный состав военно-морского флота, фигурально выражаясь, лишь самая заметная часть флотского «айсберга». Ниже этой части находится то, что обычно остается вне поля зрения обывателя, но без чего современный флот обойтись никак не может — речь идет о береговой составляющей военно-морских сил, которая включает в себя тысячи объектов флотской инфраструктуры: от командных пунктов, пунктов управления, узлов связи, складов, хранилищ, конструкторских бюро, судоремонтных и судостроительных предприятий, береговых ракетных комплексов, береговых баз, учебных отрядов, танков и бронетранспортеров морской пехоты до инфекционных госпиталей, комплексов радиоэлектронной борьбы, военных комендатур, спортивных объектов, редакций газет, детских оздоровительных лагерей, аэрологических станций, аэродромов, домов офицеров, музеев, библиотек, матросских клубов, самолетов берегового базирования, детсадов и портовых кранов.

Все это — тоже Черноморский флот! Все это после распада СССР также следовало разделить между Россией и Украиной. С учетом количества доставшихся Украине объектов Черноморского флота в Крыму и за его пределами, а также цехов и КБ мощнейшего Николаевского судостроительного комплекса говорить о том, что Москва как-то «обделила» Киев, было бы как минимум странно.

Мы воздержимся от перечисления всего, что Украина при разделе ЧФ приобрела на берегу — не из-за лени, а потому что список получится невероятно длинным, в формат короткой заметки он никак не уместится. К тому же почти все соответствующие сведения можно легко отыскать в Интернете.

Мы же поговорим о том, какие корабли и катера получили украинские моряки при разделе Черноморского флота, и как они этими вымпелами распорядились.

«Зрада» по имени «Украина»

Помимо огромного количества имущества Черноморского флота Украина из числившихся к моменту раздела в составе ЧФ 525 боевых кораблей, катеров, судов и прочих плавсредств получила 137 единиц. Естественно, не все из них были на ходу и не все были достроены. Тем не менее, факт есть факт — ВМСУ получили 137 плавединиц.

Да, доля России при разделе корабельного состава оказалась больше, однако для Украины это вполне компенсировалось большим количеством полученного берегового имущества.

Итак, совершим прогулку по вымпелам, доставшимся ВМСУ.

Тяжелый авианесущий крейсер проекта 1143.6 «Варяг». Заложен в 1985 году. В 1993 году, будучи завершен на 67%, достался Украине. В 1998 году недостроенный корабль всего за 25 миллионов долларов был продан Китаю. Официально — для переоборудования «Варяга» в морской развлекательный центр. Доплатив еще 5 миллионов за буксировку, китайцы переименовали «Варяга» в «Ляонин» и перестроили его в свой первый авианосец.

Ракетный крейсер проекта 1164 «Адмирал флота Лобов». Заложен в 1984 году. В 1993 году, будучи завершен на 75%, достался Украине, после чего был пафосно переименован, извините, в «Украину». К 1998 году крейсер, по информации украинской стороны, удалось довести до 95% готовности. До 2014 года Киев неоднократно озвучивал планы достройки корабля для ВМСУ с помощью России, а Москва точно так же неоднократно в полуофициальной форме заявляла, что не прочь была бы приобрести крейсер для своего ВМФ.

После 2014 года передача Украине «Украины» была объявлена постмайданными патриотами «зрадой» и «провокацией Москвы». Почему? Потому что достроить крейсер украинцы так и не смогли, а вот разорить судостроительный завод расходами на свое содержание «Украине» вполне удалось. В 2017 году президент Украины принял решение наконец-то продать многострадальный крейсер на лом.

Дальше — бегло.

Из пяти сторожевых кораблей проектов 1135, 1135М, 11351 — три списаны, один разобран на стапелях, один достроен и до сих пор в строю — это тот самый почти уже легендарный «Гетман Сагайдачный», крупнейший боевой корабль и по совместительству флагман современных ВМСУ. Еще раз подчеркнем: у украинцев были неплохие шансы к 2014 году иметь как минимум четыре таких корабля, а как максимум пять, если бы получилось достроить «Красный вымпел», переименованный новыми владельцами в «Гетмана Вишневецкого».

Сделаем маленькое отступление. «Варяг», «Лобов» и сторожевые корабли проектов 1135, 1135М, 11351 в середине 90-х, на момент раздела флота, являлись вполне современными кораблями. Мало того, корабль одного с «Варягом» проекта — российский тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», а также «систершипы» «Лобова» и «Сагайдачного», до сих пор ходят под российским флагом. Таким образом, мысль о том, что Украине достались «не самые современные корабли» — от лукавого.

Конец отступления. Продолжаем знакомиться с переданными ВМСУ кораблями и катерами.

Самый маленький — в строю!

Шесть корветов проектов 1124 и 1124П. Из них три отправлены на слом, два остались под контролем РФ в Крыму и только над одним до сих пор реет украинский флаг. Это — лишенный хода корвет «Винница», по поводу которого украинцы никак не могут решить, что выгоднее — списать корабль или попробовать вернуть его в строй.

Сторожевой корабль проекта 159 СКР-112 — утилизирован.

Два больших ракетных катера проекта 12411Т. На первом из них, переименованном в «Приднепровье», украинцы смогли отстреляться ракетами лишь в 2007 году. Через пять лет после этого катер отправился в ремонт, из которого, по сути, так и не вышел, перейдя в 2014 году под контроль РФ. Второй, «Кременчуг», украинцы ремонтировали-ремонтировали, да так с 1992 года и не отремонтировали, списав-таки катер в 2012 году.

Пять больших ракетных катеров проекта 206МР. Три списаны, один продан Грузии, один, «Прилуки», в строю, но без ракетного вооружения и со снятыми пусковыми установками.

Пять корветов проекта 12412. Три списаны, один под контролем РФ, один, «Григорий Куропяткин», в строю.

Четыре сторожевых катера проекта 133. Все утилизированы.

Три артиллерийских катера проекта 1204. Один утилизирован, один в вечном ожидании ремонта, один в строю.

17 пограничных катеров 205П. В строю осталось лишь четыре.

Семь тральщиков проектов 254, 266М, 1265 и 1258. Три списаны, три под контролем РФ (включая один, переоборудованный в учебно-тренировочную станцию), один — самый маленький, рейдовый «Геническ», в строю.

Приваренная к причалу подлодка

Два больших десантных корабля проектов 775 и 1171. Первый — под контролем РФ, второй исключен из состава ВМСУ.

Один средний десантный корабль проекта 773 — в строю.

Один малый десантный корабль проекта 106К — списан.

Один десантный катер проекта 1176 — в строю.

Одна дизель-электрическая подводная лодка проекта 690. Передана Украине в 1999 году. Разграблена, полузатоплена.

Одна дизель-электрическая подводная лодка проекта 641. Под названием «Запорожье» вошла в состав ВМСУ в 1997 году. Долго стояла без аккумуляторных батарей. По слухам, в какой-то момент лодку, во избежание затопления, пришлось приварить к причалу... При помощи российских специалистов «Запорожье» в первый раз под украинским флагом и своим ходом смогла выйти в море только 25 апреля 2012 года. С 2014 года подлодка — под контролем РФ.

Два больших гидрографических корабля проекта 861 — оба утилизированы.

Три малых гидрографических корабля проектов 870 и 871 — все три проданы.

Плавбаза проекта 1798 — утилизирована.

Морской транспорт вооружения проекта 1823 — утилизирован.

Большой морской танкер проекта 1559В — утилизирован.

И так далее, и тому подобное.

Цусима по-украински

К концу 2012 года полученные ВМСУ от Черноморского флота 137 плавединиц «ужались» всего до двух-трех десятков. Причина — поставленные украинскими моряками на поток «дерибан», разворовывание, списание, отправка в лом и продажа за бесценок доставшихся им вымпелов.

Именно это, а не пресловутая «аннексия Крыма», стало для ВМСУ настоящей Цусимой, организованной исключительно собственными силами и без какого-либо вмешательства «вероятного противника»! Именно так корабельный состав ВМСУ из весьма впечатляющей, по крайней мере на бумаге, группировки, располагающей ударным вооружением, «докатился» до совершенного ничтожества, чья боевая немощь исчисляется количеством речных бронекатеров.

Если вернуться к приведенному нами ранее списку, нетрудно заметить, что Украина совершенно самостоятельно сумела лишить себя куда большего количества кораблей, чем утратила в результате известных событий весны 2014 года. Но признать это, разумеется, куда труднее, чем писать про то, что «ВМСУ были уничтожены в ходе аннексии Россией Крыма».