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Разведка ДНР сорвала наступление ВСУ

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Разведка ДНР сорвала наступление ВСУ

Донецк, 17 декабря. Обнародованные Оперативным командованием ДНР планы ВСУ о наступлении 15 декабря на Мариупольском направлении заставили украинское командование перенести операцию. Об этом говорится в заявлении командования ДНР.

«Украинское командование было вынуждено перенести наступления на более поздний срок», — говорится в заявлении.

Также в ДНР отметили, что Киев инициировал пропагандистскую кампанию с целью убедить западную общественность, что якобы силы ДНР готовят вооруженную провокацию 24 и 25 декабря.

Также в командовании не исключили, что ВСУ предпримут попытку наступления. В Донецке отметили, что президент Украины Петр Порошенко ищет повод для того, чтобы продлить военное положение на Украине, которое заканчивается 26 декабря.

Автор: Софья Куликова
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