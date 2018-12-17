Разведка ДНР сорвала наступление ВСУ

Донецк, 17 декабря. Обнародованные Оперативным командованием ДНР планы ВСУ о наступлении 15 декабря на Мариупольском направлении заставили украинское командование перенести операцию. Об этом говорится в заявлении командования ДНР.

«Украинское командование было вынуждено перенести наступления на более поздний срок», — говорится в заявлении.

Также в ДНР отметили, что Киев инициировал пропагандистскую кампанию с целью убедить западную общественность, что якобы силы ДНР готовят вооруженную провокацию 24 и 25 декабря.

Также в командовании не исключили, что ВСУ предпримут попытку наступления. В Донецке отметили, что президент Украины Петр Порошенко ищет повод для того, чтобы продлить военное положение на Украине, которое заканчивается 26 декабря.