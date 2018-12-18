Дамаск, 18 августа. Проливные дожди в сирийской провинции Хасака привели к увеличению стока реки Хабур и ее притоков, что в свою очередь способствовало затоплению региона. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Управление водных ресурсов в провинции Хасака продолжало поддерживать высокие уровни плотин и отслеживать скорость потока реки Хабур, предупреждая людей об опасности наводнения. Из-за проливных дождей количество воды в плотинах возросло до 260 миллионов кубических метров.

Местные власти призвали людей как можно активнее взаимодействовать с благотворительными обществами, оказывающими гуманитарную помощь для смягчения последствий наводнения в случае, если их имущество серьезно пострадает от опасной стихии.

В нашем распоряжении оказалось видео, снятое на месте происшествия:

Напомним, что в конце октября текущего года в Хасаке уже прошли сильные ливневые дожди, которые привели к затоплению ряда жилых домов. Дожди причинили серьезный вред имуществу местных жителей. К счастью, сирийские власти не оставили простой народ в беде и помогли устранить все неприятные последствия непогоды, несмотря на кризис, в котором находится страна.

Стоит отметить, что разбушевавшаяся стихия в разной степени повлияла на все регионы Сирии. В Дамаске проливные дожди привели к отключению электричества. В отдельных районах были молнии, гром, прошел град. В итоге в городе практически полностью остановилось движение общественного транспорта — светофоры просто не работали. На дорогах образовались гигантские пробки. В итоге полицейским пришлось самостоятельно регулировать движение на дорогах Дамаска.