Названы самые популярные товары у россиян на сервисе «Яндекс.Маркет»

Москва, 17 декабря. Сервис «Яндекс.Маркет», проанализировав онлайн-покупки россиян, определил самые популярные товары 2018 года.

Самой популярной продукцией у россиян на «Яндекс.Маркете» в этом году стали товары для дома. Чаще всего пользователи покупали строительные материалы, инструменты и сантехнику.

Второй по полярности группа товаров стала электроника. Среди лидеров этого направления — телефоны, аксессуары к ним и телевизоры. Примечательно, что смартфоны, работающие на платформе Android, пользовались большим спросом, чем iPhone. Спрос на Android-телефоны составил 82% от общего спроса на смартфоны, а на «яблочные» — 15%. При этом чаще всего россияне выбирали Xiaomi Redmi Note 5 (4/64 Гб), Xiaomi Redmi 5 Plus (4/64 Гб) и Samsung Galaxy S8 (4/64 Гб).

На третьем месте расположилась компьютерная техника. В этой категории лидером стали ноутбуки, далее — блоки питания к ним и планшеты. Россияне отдавали предпочтение в этом году таким маркам ноутбуков, как ASUS, Lenovo и HP.

Как отметил «Мир24», популярностью также пользовались и другие категории товаров: «Бытовая техника», «Авто» и «Детские товары».