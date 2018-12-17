Рассчитываем на большее: Украина намерена добиваться от ЕС «азовских санкций» против России

Киев, 17 декабря. Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что Украина надеется на введение ЕС «азовского пакета санкций» в отношении России. Геращенко отметила, что Киев ждет от европейских партнеров большей поддержки после провокации ВМСУ в Керченском проливе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Наши моряки в военном плену. Очевидно, что украинская сторона рассчитывает на большую поддержку наших моряков, надеемся что ЕС после дебатов примет так называемый азовский пакет санкций», — сказала первый вице-спикер украинского парламента на пресс-конференции уполномоченного по правам человека Украины.

Геращенко заявила, что Украина попросит у ЕС не только введения антироссийских «азовских санкций», но и расширения экономических ограничительных мер против РФ.

«Мы будем говорить об этом на всех встречах международных», — уточнила Геращенко.

Напомним, в конце ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ в районе Керченского пролива. Нарушители не реагировали на предупреждения российских пограничников, а также опасно маневрировали. Корабли ВМСУ и их экипаж были задержаны.

Провокацию, как оказалось, координировала Служба безопасности Украины, а на кораблях находился целый арсенал оружия. Против моряков и сотрудников СБУ возбуждены уголовные дела.

Президент России Владимир Путин, комментируя инцидент в районе Керченского пролива, отметил, что провокация ВМСУ и последовавшее за ней обострение ситуации на Украине, в частности, введение военного положения в 10 областях, выгодны имеющему крайне низкий предвыборный рейтинг президенту страны Петру Порошенко.