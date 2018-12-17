Москва, 17 декабря. ВВС Ирака, нанеся 11 декабря авиаудар по сирийскому Хаджину, уничтожили два здания, которые использовали руководители запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1 для регулярных совещаний, сообщили в министерстве обороны Ирака.

«Авиаудар полностью уничтожил два здания​​​. Они использовались высокопоставленным руководством ИГ1 для регулярных совещаний», — говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве отметили, что нанесенный авиаудар уменьшил вероятность того, что остатки «Исламского государства» будут действовать на территории Хаджина.

Ранее сообщалось, что возглавляемая Соединенными Штатами международная коалиция нанесла удар по мечети, расположенной на юге Хаджина. В американском военном ведомстве утверждают, что в храме находились террористы.

Отметим, что США уже наносили удары по объектам сирийского города под предлогом борьбы с террористами.

1 Организация запрещена на территории РФ.